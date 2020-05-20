СКР начал проверку в Калининграде после жалоб медиков на отсутствие выплат

Сотрудники СК РФ в Калининградской области начали доследственную проверку из-за сообщений о невыплате медработникам дополнительных денег за работу с коронавирусными пациентами. Жалобы медиков опубликовал несколько дней назад паблик "Типичный Калининград".

— Следователями будет изучена бухгалтерская документация медицинских учреждений и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц. При необходимости, в пределах компетенции, будут приняты меры к восстановлению нарушенных прав медиков, — заверили в СУ СК России по Калининградской области.

По сведениям паблика, выплаты не получили десятки медработников. Обратившиеся в сообщество врачи заявили, что хуже всего ситуация в областной клинической больнице и БСМП.