В Мосгорсуд подали иск, из-за которого YouTube в России могут заблокировать

В Мосгорсуд поступил иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube. Заявление подала компания – разработчик тестов для оценки персонала Ontarget. Об этом сообщает "Коммерсант".

О причине иска изданию рассказала учредитель компании Светлана Симоненко. По её словам, некоторые ютуб-каналы предлагают соискателям "обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них". По словам Симоненко, блокировка конкретной страницы "не приведёт к желаемому результату, появляются новые видео".

В 2018 году компания уже выиграла иск против Google по поводу того же контента. За повторное нарушение, согласно законодательству, корпорации может грозить вечная блокировка.