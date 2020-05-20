YouTube удалил каналы трёх СМИ, освещающих ситуацию в Крыму и Донбассе

Видеохостинг YouTube без предупреждения удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. При попытке перейти на страницы данных СМИ появляется надпись "аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube".

— Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала "Крым 24". Это было сделано после трёх лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин, — сообщается на сайте "Крым 24".

На аккаунт телеканала было подписано более 30 тысяч человек, а видео набирали миллионы просмотров. Сейчас "Крым 24" пытается выяснить причину бана и параллельно переносит утраченные видеозаписи на свой сайт.