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YouTube удалил каналы трёх СМИ, освещающих ситуацию в Крыму и Донбассе

Сейчас их представители пытаются выяснить причину внезапного бана.

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Фото © Pixabay

Видеохостинг YouTube без предупреждения удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. При попытке перейти на страницы данных СМИ появляется надпись "аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube".

Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала "Крым 24". Это было сделано после трёх лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин, — сообщается на сайте "Крым 24".

На аккаунт телеканала было подписано более 30 тысяч человек, а видео набирали миллионы просмотров. Сейчас "Крым 24" пытается выяснить причину бана и параллельно переносит утраченные видеозаписи на свой сайт.

Ранее видеохостинг YouTube удалил с канала "RT на русском" интервью под названием "Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы" с Денисом Проценко. Позже видеоролик восстановили, а в компании Google пояснили, что его удалили по ошибке "в условиях ограниченных ресурсов".

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