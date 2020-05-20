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Богатые тоже плачут. Россияне стали тратить меньше денег на Bentley и Rolls Royce

Раньше продажи таких автомобилей только увеличивались.

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Фото © ТАСС / imago / Sebastian Geisler

По данным аналитического агентства "Автостат", за нерабочий апрель 2020 года жители России приобрели всего лишь 66 новых авто премиум-сегмента. Это на 62% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (172 шт.). Более 40% от общего числа проданных в период самоизоляции машин этого класса пришлось на марку Bentley (27 шт.).

Второе место по продажам люксовых машин в России занял другой британский бренд — Rolls-Royce (12 шт.). А продажи люксовых Mercedes-Benz Maybach S-Class сильно упали: на этот раз за немецким брендом только третье место. В апреле дилеры Mercedes продали всего девять таких машин. Кроме того, в прошлом месяце на российских дорогах появилось восемь новых автомобилей Lamborghini, пять Ferrari, четыре Maserati и один Aston Martin.

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