Футболисты ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус

ЦСКА сообщил, что все футболисты, тренерский штаб и административный состав сдали тесты на новую коронавирусную инфекцию. По результатам ни у кого не был обнаружен CoViD-19.

Все игроки #ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали тесты на COVID-19: https://t.co/1xKeytjNds pic.twitter.com/n4f8lpqpW2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 20, 2020

Отмечается, что легионеры, которые вернутся в Россию до конца этой недели, также пройдут тестирование.