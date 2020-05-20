НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Футболисты ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус

Легионеры армейского клуба сдадут тесты позже.

82

Фото © Пресс-служба ЦСКА

ЦСКА сообщил, что все футболисты, тренерский штаб и административный состав сдали тесты на новую коронавирусную инфекцию. По результатам ни у кого не был обнаружен CoViD-19.

Отмечается, что легионеры, которые вернутся в Россию до конца этой недели, также пройдут тестирование.

Ранее тесты на новую инфекцию сдали игроки и члены московского "Динамо". У трёх футболистов был обнаружен коронавирус, а также у одного члена медперсонала и тренера по вратарям.

Выбор редакции

Loading...