Возобновление РПЛ под угрозой срыва? В "Динамо" уже шесть заболевших коронавирусом

Не успели мы порадоваться новости о том, что российский футбол скоро вернётся, как стало известно о заболевших коронавирусом игроках РПЛ. Возобновление чемпионата России анонсировалось на 21 июня, а следом объявили о возвращении легионеров. Но ситуация быстро меняется...

Сначала стало известно о заболевании новой инфекцией игрока московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, затем CoVid-19 обнаружили у футболиста казанского "Рубина" Константина Плиева. Это были единичные случаи. Клубам разрешили приступить к тренировкам на базе с рядом ограничений. Перед этим все должны были пройти тест.

Одними из первых прошли обследование московские динамовцы. И тут три футболиста (Сильвестр Игбун, Роман Евгеньев и Дэвид Сангаре) — с положительным тестом, плюс такой же результат у директора медицинского департамента Алексея Плескова. Ранее госпитализирован был и глава совета директоров клуба Юрий Соловьёв. Телеграм-каналы также сообщают о коронавирусе у тренера вратарей Дмитрия Изотова. Итого — шесть человек в одном клубе.

По нашей информации, динамовцы сдавали новейшие тесты, которые показывают, в какой фазе находится болезнь. У двоих игроков — начальная стадия, у третьего — болезнь протекает уже около двух недель. Отметим, что тесты сдавались каждым игроком отдельно, не коллективно.

Игбун. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Также Лайфу стало известно, что тренер Изотов болеет коронавирусом уже несколько недель, в клубе просто не сообщали об этом. Он не контактировал со всеми, а вот заболевший сотрудник медперсонала на днях был на базе клуба, где успел пообщаться с некоторыми коллегами, включая даже представителей тренерского штаба... Как итог, "Динамо" отменило все тренировки, которые должны были начаться 20 мая, в среду, на базе.

На днях в СМИ опубликовали новый регламент, который позволит игрокам, тренерам и другим членам клуба сократить контакты с заболевшими и не заразиться. Там есть много запретов и нововведений — от мытья в душе с соблюдением дистанции до контейнеров с едой, которые должны стоять в холодильнике на отдельной полке от еды других членов семьи. Самый интересный вопрос в том, что игроки всё равно будут возвращаться домой после тренировок, где будут общаться с родственниками, ходить в магазины. Даже если исключить все контакты, то всё равно останутся места, где можно подхватить инфекцию (банально использование общего лифта). И после всего этого они вновь приедут на базу...

Например, заразившийся игрок "Рубина" Плиев признался, что не понимает, где и как подхватил инфекцию.

Я даже не могу представить, как это произошло. Может, в магазине кто-то чихнул и ко мне это прилипло. Врать не буду, ходил в магазин около дома, могу увидеться со знакомыми около дома и поговорить с ними, однако из них никто не заболел. Я ломаю голову и не понимаю, откуда пришла болезнь Константин Плиев

Один из вариантов действий в такой ситуации — полностью изолировать всех игроков, членов тренерского штаба, медперсонал и других важных сотрудников на базе, но это получается около двух месяцев взаперти — вдали от семей... Или же предлагать новые наиболее жёсткие правила для игроков, которые должны строго соблюдаться. Но тут опять же всё будет на совести футболистов.

В ближайшие дни тесты на коронавирус начнут сдавать и другие команды РПЛ. Какой будет результат у них — вопрос, ответ на который и даст возможность решить, стоит ли продолжать чемпионат или всё же завершить его досрочно.