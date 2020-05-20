ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко

На сайте футбольного ЦСКА объявили о продлении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21. Ранее СМИ сообщали, что руководство ЦСКА ищет замену Гончаренко.

Напомним, что Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. За это время армейцы завоевали Суперкубок России и дважды серебро чемпионата страны.