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ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко

Новое трудовое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до конца сезона 2020/21.

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Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

На сайте футбольного ЦСКА объявили о продлении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21. Ранее СМИ сообщали, что руководство ЦСКА ищет замену Гончаренко.

Напомним, что Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. За это время армейцы завоевали Суперкубок России и дважды серебро чемпионата страны.

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