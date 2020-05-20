Ковальчук, пельмени и жена. Как один из самых дорогих хоккеистов проводит карантин в США

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук, как и большинство профессиональных спортсменов, вместе с семьёй находится на домашнем карантине. Отдых отдыхом, но о досрочном завершении сезона в Национальной хоккейной лиге не было и намёка, а это означает, что Илье просто необходимо регулярно поддерживать физическую форму, чтобы в любой момент быть готовым выйти на лёд и продолжить игру.

Тренировки в домашних условиях, конечно же, отличаются от традиционных занятий, к которым привыкли спортсмены посреди сезона. Нагрузки не те, сбитый график, отсутствие игровой практики — это всё так. Но, как известно, дома и стены помогают. Кови же держать себя в тонусе помогают не только стены, но и вся его дружная семья. А работать в хорошем настроении значительно интереснее и полезнее. В данном случае у Ильи отлично получается сочетать силовые упражнения с танцами.

Не отстаёт от своего мужа и Николь Ковальчук. Мама четверых детей регулярно проводит время в спортзале, но в нынешних условиях вынуждена заниматься также дома.

Когда надоедают штанги, гантели и тренажёры, на выручку звёздной паре всегда готовы прийти их очаровательные дети, способные заменить весь этот спортивный инвентарь.

Не забывают Ковальчуки и о вкусном и правильном питании. После изнурительных тренировок самое время качественно подкрепиться. Пельмени собственного приготовления — отличная пища для восстановления сил.

В условиях домашнего карантина Кови отпраздновал своё 37-летие. Младшая дочка нападающего Ева подарила папе милое стихотворение, в котором рассказала, как сильно любит его.