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Поступает тысяча человек в день. Собянин заявил, что система здравоохранения начала разгружаться

На постоянной основе в больницах сейчас находится примерно по 1700 человек.

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Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания по борьбе с эпидемией.

По словам мэра Москвы, система здравоохранения столицы начала постепенно разгружаться. Но на постоянной основе в стационарах всё ещё находится около 1700 человек в день.

У нас снизилась госпитализация, но при этом около одной тысячи человек в день поступает тяжёлых больных... Это не ежедневно, это средняя статистическая величина за последние, скажем, три недели. И она особо не снижается, — отметил мэр.

Ранее Собянин отмечал, что жителям столицы предстоит ещё долго жить в режиме самоизоляции. Он обратился к горожанам с просьбой соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации. При этом отметил, что нужно не просто запастись терпением, а осознавать "страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми".

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