Поступает тысяча человек в день. Собянин заявил, что система здравоохранения начала разгружаться

Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания по борьбе с эпидемией.

По словам мэра Москвы, система здравоохранения столицы начала постепенно разгружаться. Но на постоянной основе в стационарах всё ещё находится около 1700 человек в день.

— У нас снизилась госпитализация, но при этом около одной тысячи человек в день поступает тяжёлых больных... Это не ежедневно, это средняя статистическая величина за последние, скажем, три недели. И она особо не снижается, — отметил мэр.