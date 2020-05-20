Поступает тысяча человек в день. Собянин заявил, что система здравоохранения начала разгружаться

Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания по борьбе с эпидемией.
По словам мэра Москвы, система здравоохранения столицы начала постепенно разгружаться. Но на постоянной основе в стационарах всё ещё находится около 1700 человек в день.
— У нас снизилась госпитализация, но при этом около одной тысячи человек в день поступает тяжёлых больных... Это не ежедневно, это средняя статистическая величина за последние, скажем, три недели. И она особо не снижается, — отметил мэр.
Коронавирус: Главное
Ранее Собянин отмечал, что жителям столицы предстоит ещё долго жить в режиме самоизоляции. Он обратился к горожанам с просьбой соблюдать все правила, чтобы как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации. При этом отметил, что нужно не просто запастись терпением, а осознавать "страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми".