Голикова: Число безработных за период самоизоляции выросло почти на 30%

За весь период самоизоляции число безработных в России выросло на 29%. Как рассказала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, из-за пандемии CoViD-19 теперь их количество составляет 1,665 миллиона человек.

— Мы понимаем, что проблемы на рынке труда есть. Мы видим, и мы мониторируем это в ежедневном режиме относительно того, как развивается ситуация. На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 миллиона 665 тысяч человек, на 29,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали, — заявила Голикова.

Она рассказала, что среди возможных мер поддержки правительством рынка труда есть общественные работы, однако такой вид деятельности, по её словам, связан с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому решение о подобных мерах поддержки будет принято позже.