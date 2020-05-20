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Голикова допустила смягчение ограничений в 17 регионах РФ

В этих субъектах страны послабления возможны из-за низкого коэффициента распространения CoViD-19.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Фото © Совет Федерации

На первый и следующие этапы смягчения ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, сейчас может перейти 17 регионов России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации.

Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — может перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, — заявила она.

При этом в 13 субъектах РФ, по её словам, показатель выявленных случаев заражения CoViD-19 на 100 тысяч населения превышает общероссийский уровень — 210,2 случая на 100 тысяч населения. Вице-премьер также отметила значительный спад эпидемии в Москве.

Ранее на заседании Голикова рассказала, что в России ведётся разработка сразу 47 вакцин от коронавирусной инфекции. Замглавы кабмина выразила надежду на то, что какие-то из них дадут ощутимый результат.

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