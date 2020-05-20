В России выздоровевших от CoViD-19 за сутки впервые стало больше новых выявленных случаев

В России впервые за весь период коронавирусной пандемии количество выздоровевших за сутки пациентов превысило число новых выявленных случаев. Это следует из официальных данных, обнародованных сегодня федеральным оперативным штабом по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

За сутки полностью вылечилось от коронавируса и было выписано из больниц 9262 пациента при том, что выявили CoViD-19 у 8764 человек. Этот факт в очередной раз подтверждает, что пандемия в стране идёт на спад, а темпы ежедневного прироста больных уменьшаются. Такая же ситуация в Москве, которая всё ещё лидер по количеству новых выявленных случаев. Там выздоровело 5440 человек, а выявили вирус у 2699.