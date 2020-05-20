В Приморье из детдома сбежал воспитанник с CoViD-19, учреждение закрыли на карантин

Детский дом в городе Арсеньеве в Приморском крае закрыли на карантин после того, как выявили коронавирус у одного из детей. Воспитанник самовольно покинул учреждение и пока не найден.

— Действительно, накануне был поставлен положительный диагноз на коронавирус одному из воспитанников Центра содействия семейному устройству в Арсеньевском городском округе, — передаёт РИА "Новости" слова заместителя министра образования Приморского края Натальи Василянской.

По её словам, тесты на коронавирус провели всем детям, которые находились с больным в одном учреждении. Все результаты оказались отрицательными.