В мэрии Москвы рассказали, как получить скидку в аптеках и магазинах

Москвичи могут рассчитывать на скидки в ближайших от дома аптеках и продуктовых магазинах при наличии у них социальной карты жителя столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В мэрии отметили, что карты москвича действуют более чем в 2,2 тысячи аптек и 1,7 тысячи магазинов.

— Обладатели карты москвича могут получить скидки в ближайших аптеках и продуктовых магазинах, а также при оплате некоторых услуг. Она позволяет экономить от 3 до 10% от стоимости — в зависимости от социальной категории владельца, выбранной торговой точки, а также товара или услуги, — говорится в сообщении.

Ознакомиться с полной картой расположения аптек и магазинов, которые принимают карты москвича для предоставления скидки, можно на портале mos.ru.

— Мы стараемся постоянно расширять возможности для держателей карты москвича. К действующим программам скидок и льгот присоединяются новые партнёры, и, для того чтобы приобрести продукты, лекарства, антисептики и прочие товары со скидкой, не нужно уходить далеко от дома. Это особенно важно сейчас из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, — заявил генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" столичного Департамента информационных технологий Иван Бутурлин.