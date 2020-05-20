Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию бренда "Кино"

Сын легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, Александр, решил зарегистрировать бренд "Кино" и уже подал соответствующую заявку в Роспатент. Об этом со ссылкой на документ сообщает агентство "Москва".

Согласно заявке, Александр Цой хочет получить разрешение на предоставление под брендом "Кино" товаров и услуг по классу международной классификации № 41. Этот раздел подразумевает открытие дискотек, ночных клубов и агентств по предоставлению моделей для художников, проведение фитнес-тренировок, мастер-классов и концертов, а также издание книг, запись музыки, съёмку фильмов и написание сценариев.