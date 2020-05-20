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Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию бренда "Кино"

В случае одобрения под названием культовой группы своего отца Александр сможет в том числе открывать ночные клубы, издавать книги, снимать фильмы.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Сын легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, Александр, решил зарегистрировать бренд "Кино" и уже подал соответствующую заявку в Роспатент. Об этом со ссылкой на документ сообщает агентство "Москва".

Согласно заявке, Александр Цой хочет получить разрешение на предоставление под брендом "Кино" товаров и услуг по классу международной классификации № 41. Этот раздел подразумевает открытие дискотек, ночных клубов и агентств по предоставлению моделей для художников, проведение фитнес-тренировок, мастер-классов и концертов, а также издание книг, запись музыки, съёмку фильмов и написание сценариев.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в ДТП в Латвии, возвращаясь с рыбалки. Его "москвич" вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Цою было 28 лет. Водителя автобуса впоследствии признали невиновным. Ранее была названа новая возможная причина аварии 30-летней давности.

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