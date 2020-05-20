В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса

В России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации.

— В настоящее время в стране ведётся разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат, — сказала Голикова.

Также в реестр включены сведения о 24 тест-системах, позволяющих диагностировать заболевание.