В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса

В России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации.
— В настоящее время в стране ведётся разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат, — сказала Голикова.
Также в реестр включены сведения о 24 тест-системах, позволяющих диагностировать заболевание.
Голикова добавила, что меры в связи с коронавирусом власти начали принимать ещё до появления в нашей стране первых случаев заболевания.