Голикова заявила, что Россия стала мировым лидером по количеству лабораторных тестов на коронавирус

Свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию провели в России с начала эпидемии. Таким образом, наша страна является абсолютным лидером по тестированию на заболевание, заявила в ходе заседания Совета Федерации РФ вице-премьер Татьяна Голикова.

— По состоянию на 20 мая проведено более 7,3 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Россия по тестированию является абсолютным лидером в мире, — отметила вице-премьер.

Как уточнила Татьяна Голикова, тестирование проводится в 650 лабораториях. Из них большинство (560) — это лаборатории Роспотребнадзора и государственных медицинских учреждений.