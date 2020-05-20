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Голикова заявила, что Россия стала мировым лидером по количеству лабораторных тестов на коронавирус

650 лабораторий по всей стране берут анализы на заболевание.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию провели в России с начала эпидемии. Таким образом, наша страна является абсолютным лидером по тестированию на заболевание, заявила в ходе заседания Совета Федерации РФ вице-премьер Татьяна Голикова.

По состоянию на 20 мая проведено более 7,3 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Россия по тестированию является абсолютным лидером в мире, — отметила вице-премьер.

Как уточнила Татьяна Голикова, тестирование проводится в 650 лабораториях. Из них большинство (560) — это лаборатории Роспотребнадзора и государственных медицинских учреждений.

Как сообщал Лайф, за минувшие сутки коронавирус выявили менее чем у девяти тысяч россиян. Число выздоровевших впервые превысило количество новых выявленных случаев инфицирования.

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