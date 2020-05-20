Смертность значительно ниже мировых значений. Голикова оценила ситуацию с CoViD-19 в России

Летальность от коронавируса в России — 0,95%, что значительно ниже показателей других стран. Это отметила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

— Хочу отметить, что самый низкий показатель летальности от CoViD-19 зарегистрирован в Тамбовской области, Свердловской области, Республике Татарстан, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, Республике Тыва, — отметила Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

А в Курганской области, Республике Алтай, Сахалинской области и Ненецком автономном округе смертельные случаи коронавируса вовсе не зарегистрированы.

— Как вы знаете, за последние сутки в РФ подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 8764, мы даём снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы ещё видим в других субъектах РФ, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием на две недели, — рассказала Голикова