Мишустин заявил, что стране удалось избежать самых негативных сценариев пандемии

России удалось избежать самых негативных сценариев, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— В стране уже сделано более 7 миллионов тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тысячам человек. Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов, — заявил глава кабмина.

Председатель правительства отметил, что на сегодняшний день российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку, проходя её пик, однако при этом, по его словам, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. В особенности Мишустин выделил Москву, где ежедневный прирост заражённых начал постепенно уменьшаться.

— Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших. Это хорошая новость. И, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией, — отметил Мишустин.

Он также добавил, что ослабление ограничительных мер начали 14 регионов из 17, о которых ранее в ходе того же заседания сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.