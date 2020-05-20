В Татарстане найдена мёртвой воспитательница, задушившая восьмилетнего сына

В Альметьевске следователи устанавливают обстоятельства смерти 38-летней воспитательницы детского сада и её восьмилетнего сына. Их нашли в запертой изнутри квартире. По предварительным данным, женщина задушила ребёнка, а затем покончила с собой.

— Тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри. В настоящее время ведётся осмотр места преступления. Изъята записка, предположительно, оставленная матерью мальчика. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Содержание записки не раскрывается. Ведётся следствие.