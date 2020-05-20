Во Флориде второй раз за месяц разбился истребитель пятого поколения

В США потерпел крушение многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Инцидент произошёл на авиабазе Эглин в штате Флорида. Как сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла ВВС США, пилот уцелел.

— Истребитель F-35A 58-й истребительной авиационной эскадрильи разбился сегодня в 21:30 (20 мая в 04:30 по московскому времени. — Прим. Лайфа) при заходе на посадку на авиабазу Эглин. Лётчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь, — говорится в сообщении военно-воздушных сил.

Отмечается, что ни гражданские лица, ни какие-либо объекты в результате крушения истребителя не пострадали. Состояние пилота оценивается как стабильное. Там добавили, что самолёт разбился во время планового ночного полёта. Стоимость одного такого F-35A оценивается в более чем 80 миллиардов долларов.