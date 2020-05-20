Рудковская — о Гном Гномыче: Его могут остановить только проблемы со здоровьем

— Мой сын мне не скажет, что устал и не может выходить на лёд, как Алина Загитова. Это исключено. Потому что он заряжен так... У него есть папа, который его заряжает, мама, которая его заряжает. Он уже далеко не маленький. У него есть цель — повторить рекорд своего папы. Я уверена, что это будет сложно, но, так как есть командные соревнования, может быть, у него получится. Это его мечта. Моего сына — зная моего мужа, зная меня — может остановить только здоровье. Если у него действительно будут проблемы, — сказала Рудковская на YouTube-канале Ксении Собчак.