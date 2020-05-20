"Яндекс.Услуги" рассказали Лайфу, как пандемия повлияла на работу частных мастеров

Режим самоизоляции так или иначе повлиял на работу многих частных специалистов, однако большинство из них продолжает работать либо переносит услуги в онлайн-формат. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Услуги", который опросил более 800 мастеров из разных сфер, в том числе строителей, IT-фрилансеров, репетиторов и курьеров.

— 72% исполнителей сейчас готовы оказывать услуги удалённо, хотя до начала карантина в онлайн-формате работало только 22% специалистов. У большинства специалистов — 63,5% — с началом карантина не изменились цены на услуги, — говорится в исследовании.

О снижении количества заказов рассказали специалисты, занятые в строительстве, грузоперевозках и сфере красоты, в IT-сфере наблюдается обратная ситуация. У айтишников прибавились заказы на создание сайтов для продажи защитных масок и антисептиков. К догситтерам начали чаще обращаться за услугами по выгулу питомцев, а передержка перестала пользоваться спросом. Востребованнее стали и курьеры.

При этом многие специалисты и сами отказываются от некоторых заказов из страха заразиться. Так, 41% опрошенных назвали причиной для этого большое расстояние от дома, 26% — признаки ОРВИ у клиента, 15% не согласны ехать в квартиру, где много людей, ещё 11% отказываются работать с клиентом, который не носит маску.