Производитель аппаратов ИВЛ пожаловался на попытки дискредитировать его после пожаров

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявил, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга началась массовая информационная кампания по дискредитации компании и российской промышленности в целом. СМИ опираются на непроверенные анонимные источники и публикуют недостоверные сведения, уверены в КРЭТ.
— При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики, — заявили в КРЭТ.
Также концерн сообщил о попытках подкупа сотрудников, которых просят дать "разоблачающие" интервью за вознаграждение. В компании подчеркнули, что намерены принять все меры для защиты своих прав и привлечения виновных к ответственности.
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Пожары в больнице № 50 в Москве и петербургской больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять подключённых к ИВЛ больных. В обоих медучреждениях использовались аппараты ИВЛ "Авента-М". После пожаров Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность медицинского оборудования.