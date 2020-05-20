Производитель аппаратов ИВЛ пожаловался на попытки дискредитировать его после пожаров

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявил, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга началась массовая информационная кампания по дискредитации компании и российской промышленности в целом. СМИ опираются на непроверенные анонимные источники и публикуют недостоверные сведения, уверены в КРЭТ.

— При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики, — заявили в КРЭТ.

Также концерн сообщил о попытках подкупа сотрудников, которых просят дать "разоблачающие" интервью за вознаграждение. В компании подчеркнули, что намерены принять все меры для защиты своих прав и привлечения виновных к ответственности.