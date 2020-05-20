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"Проверьте холодильники и острова!" В Британии обсуждают "исчезновение" Бориса Джонсона

Под хештегом #WhereisBoris пользователи затеяли игру "Где Борис" и стали делиться своими версиями.

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Фото © Twitter / The Sting

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике и заставил подданных гадать, где же он находится. В итоге соцсети заполонили мемы об "отлынивающем" от работы политике.

Вы видели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстер. Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить её при себе, — написал автор канала в "Твиттере" Have I Got News For You.

Под хештегом #WhereisBoris пользователи сделали из "исчезновения" Джонсона игру "Где Борис" и начали публиковать картинки с толпами людей и заданием отыскать политика. При этом комментаторы называют премьера упорно отлынивающим от работы.

Фото © Twitter / CurlytopTW2

Другие стали "размещать" фото потерявшегося на бутылках с молоком. К игре подключился даже известный британский журналист Пирс Морган и в шутку обратился к премьер-министру с призывом "прекратить прятаться".

Пожалуйста, проверьте свои холодильники, подружек и частные острова. Но не трудитесь проверять заседания Cobra [чрезвычайного правительственного комитета]. Мы знаем, что его там не будет, — иронично замечает один из пользователей.

К слову, Джонсон не проводил пресс-конференции с 12 мая, а в последний раз он появлялся на публике шесть дней назад. При этом политик неоднократно призывал подданных соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Он на себе ощутил смертельно опасную болезнь. Джонсон был выписан из больницы 12 апреля, несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии.

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