"Проверьте холодильники и острова!" В Британии обсуждают "исчезновение" Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике и заставил подданных гадать, где же он находится. В итоге соцсети заполонили мемы об "отлынивающем" от работы политике.
URGENT: Have you seen this man? Last spotted a week ago in the Westminster area. Police urge anyone with information to kindly keep it to themselves. pic.twitter.com/bxILtK0bj0— Have I Got News For You (@haveigotnews) May 19, 2020
— Вы видели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстер. Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить её при себе, — написал автор канала в "Твиттере" Have I Got News For You.
Good morning everyone.— Couldbe Yue 🌹 (@CouldbeYue) May 18, 2020
Whilst you prepare for another working week, ask yourself this...
Where's Boris the skiver? He's certainly not done any work for months now. pic.twitter.com/iaZbmFL281
Под хештегом #WhereisBoris пользователи сделали из "исчезновения" Джонсона игру "Где Борис" и начали публиковать картинки с толпами людей и заданием отыскать политика. При этом комментаторы называют премьера упорно отлынивающим от работы.
Фото © Twitter / CurlytopTW2
Другие стали "размещать" фото потерявшегося на бутылках с молоком. К игре подключился даже известный британский журналист Пирс Морган и в шутку обратился к премьер-министру с призывом "прекратить прятаться".
I wonderhow many @BorisJohnson voters will actually admit they fucked up by putting this idiot in charge?#WhereIsBoris pic.twitter.com/f8BupgMlPK— The Truth Hurts (@TheTrut01609790) May 19, 2020
— Пожалуйста, проверьте свои холодильники, подружек и частные острова. Но не трудитесь проверять заседания Cobra [чрезвычайного правительственного комитета]. Мы знаем, что его там не будет, — иронично замечает один из пользователей.
К слову, Джонсон не проводил пресс-конференции с 12 мая, а в последний раз он появлялся на публике шесть дней назад. При этом политик неоднократно призывал подданных соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Он на себе ощутил смертельно опасную болезнь. Джонсон был выписан из больницы 12 апреля, несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии.