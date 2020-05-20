"Проверьте холодильники и острова!" В Британии обсуждают "исчезновение" Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике и заставил подданных гадать, где же он находится. В итоге соцсети заполонили мемы об "отлынивающем" от работы политике.

URGENT: Have you seen this man? Last spotted a week ago in the Westminster area. Police urge anyone with information to kindly keep it to themselves. pic.twitter.com/bxILtK0bj0 — Have I Got News For You (@haveigotnews) May 19, 2020

— Вы видели этого человека? Последний раз он был замечен неделю назад в районе Вестминстер. Полиция призывает тех, кто располагает информацией о его местонахождении, хранить её при себе, — написал автор канала в "Твиттере" Have I Got News For You.

Good morning everyone.

Whilst you prepare for another working week, ask yourself this...

Where's Boris the skiver? He's certainly not done any work for months now. pic.twitter.com/iaZbmFL281 — Couldbe Yue 🌹 (@CouldbeYue) May 18, 2020

Под хештегом #WhereisBoris пользователи сделали из "исчезновения" Джонсона игру "Где Борис" и начали публиковать картинки с толпами людей и заданием отыскать политика. При этом комментаторы называют премьера упорно отлынивающим от работы.

Фото © Twitter / CurlytopTW2

Другие стали "размещать" фото потерявшегося на бутылках с молоком. К игре подключился даже известный британский журналист Пирс Морган и в шутку обратился к премьер-министру с призывом "прекратить прятаться".

I wonderhow many @BorisJohnson voters will actually admit they fucked up by putting this idiot in charge?#WhereIsBoris pic.twitter.com/f8BupgMlPK — The Truth Hurts (@TheTrut01609790) May 19, 2020

— Пожалуйста, проверьте свои холодильники, подружек и частные острова. Но не трудитесь проверять заседания Cobra [чрезвычайного правительственного комитета]. Мы знаем, что его там не будет, — иронично замечает один из пользователей.