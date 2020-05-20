Аббас попросил Путина организовать конференцию по палестино-израильскому урегулированию в Москве

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас направил послание президенту России Владимиру Путину, в котором он просит организовать очередную конференцию по палестино-израильскому урегулированию в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля.

— Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения, — проинформировал дипломат.

О том, что Россия может стать посредником в палестино-израильском противостоянии, в среду заявил и глава Международного комитета Совфеда Константин Косачёв.

— Россия видит обе стороны этого противостояния своими партнёрами с уважаемыми и понятными нам интересами, — приводит его слова РИА "Новости".

Минувшей ночью стало известно, что Палестина прекратила действие всех соглашений с США и Израилем из-за имеющихся территориальных претензий. Палестинский лидер потребовал от Израиля, чтобы тот взял на себя ответственность перед международным сообществом как "оккупационная сила на оккупированной территории" его страны. Кроме того, Аббас обвинил Вашингтон в несправедливости к его народу и поддержке "враждебных израильских" решений.