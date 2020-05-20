Путин: Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания

Россия полностью способна обеспечить себя основными продуктами питания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по поддержке сельскохозяйственной отрасли.

— Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортёров по ряду позиций, — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что уже шесть лет подряд в России собирают более ста миллионов тонн зерновых. И в этом году на урожай тоже хорошие виды.