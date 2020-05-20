НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Путин: Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания

К примеру, уже шесть лет подряд собирается урожай более ста миллионов тонн зерновых.

165

Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Россия полностью способна обеспечить себя основными продуктами питания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по поддержке сельскохозяйственной отрасли.

Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортёров по ряду позиций, — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что уже шесть лет подряд в России собирают более ста миллионов тонн зерновых. И в этом году на урожай тоже хорошие виды.

В этом году одной из проблем фермеров стало то, что из-за эпидемиологических ограничений были сложности с работой в полях.

Выбор редакции

Loading...