"Вирус скосил маму, сестру и меня". Сати Казанова пожаловалась на плохое самочувствие

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие из-за неустановленного вируса. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Певица уехала проводить отпуск к родственникам в Кабардино-Балкарию. По её словам, вирус подхватили все её близкие. Чем именно они заболели, неизвестно. Но симптомы не схожи с признаками коронавируса.

— Уж не знаю, что это за вирус, но он скосил маму, сестру и меня, — поделилась с подписчиками Казанова.

Она попросила у поклонников совета, какие средства хороши для лечения. При этом исключила использование антибиотиков. Казанова намерена вылечиться народными средствами. Сейчас она пробует имбирь, куркуму, лимоны, шиповник. По её словам, такой набор средств против вируса ей помогает.

Напомним, CoViD-19 разлучил Сати Казанову с супругом-итальянцем Стефано Тиоццо. Коронавирус застал фотографа на родине в Италии, когда мужчина ездил туда по работе. Именно в тот момент Россия прекратила сообщение со страной, а в самой Италии ввели тотальный карантин, запретив выходить жителям из домов.