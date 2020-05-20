Зеленский объяснил, чем он отличается от Порошенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось объяснять журналистам, чем он отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Речь об этом зашла на пресс-конференции, посвящённой первому году президентства шоумена. По словам последнего, он отличается от Порошенко буквально всем: "и физиологически, и как президент".

— Я всем отличаюсь от Порошенко. Может, я не так хорошо говорю по-украински, но я уважаю украинский язык. Я всегда отвечаю сердцем, я порядочный и честный человек, который болеет за эту страну, — подчеркнул Зеленский.

Ранее в ходе той же пресс-конференции Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что поддержит любой формат переговоров, который может приблизить к концу войны на востоке страны.

Вместе с тем он назвал Украину "бедной страной с многомиллиардными кредитами" и признал, что для того, чтобы разгрести все проблемы, одного президентского срока ему явно не хватит.