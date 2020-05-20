Опрос показал, сколько москвичей и петербуржцев готовы отказаться от сладкого

Больше половины жителей Москвы и Санкт-Петербурга признались, что, покупая продукты, не обращают внимания на их состав. При этом 45% жителей мегаполисов даже не заботит количество потребляемых ими белков, жиров и углеводов. К такому выводу пришли специалисты компании "ЭКФО Инновации", которые провели опрос совместно с сервисом по доставке еды "Самокат".

По результатам исследования выяснилось, что изучают состав продуктов лишь треть жителей двух столиц. За калориями же следят гораздо меньше — 12%. Также почти 70% жителей Москвы и Санкт-Петербурга высказались, что не против сахарозаменителей в пище, особенно учитывая, что больше половины респондентов (65%) признались в любви к сладкому. При этом в Северной столице заменять сахар готовы больше людей, чем в Москве.

Кроме того, оказалось, что большая часть мужчин (75%) заменять сахар в своём рационе не хотят, так как не видят в этом необходимости. Женщин же в этом плане оказалось на 15% меньше. Калории считают лишь треть мужского населения мегаполисов, в то время как женщин это заботит в два раза чаще.

— Во всём мире продукты питания перенасыщены сахаром. По данным исследования, 66% россиян не ограничивают себя в сахаре, — рассказал генеральный директор "ЭФКО Инновации" Андрей Зюзин. — Но это не означает, что оставшиеся 34% готовы перейти на сахарозаменители. Так как исследование проводилось в двух крупных мегаполисах, по России будет абсолютно другая статистика.