Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании через "Госуслуги"

В ходе пленарного заседания Совета Федерации сенаторы высказались за принятие законопроекта о поправках в избирательное законодательство РФ. В частности, за возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
Данный документ предполагает введение понятия "дистанционное электронное голосование" в закон. То есть голосование без использования бумажного бюллетеня, но с применением специального программного обеспечения. Также в документе устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте или дистанционным электронным голосованием. Например, с использованием портала "Госуслуги".
Также в законе предусмотрена возможность сбора подписей избирателей, которые необходимы для регистрации кандидата или назначения референдума, через единый портал государственных и муниципальных услуг. Однако количество подписей, собранных онлайн, не может превышать половину от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.
Как сообщал Лайф, 22 апреля должно было состояться общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России. Однако в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования.