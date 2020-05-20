Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании через "Госуслуги"

В ходе пленарного заседания Совета Федерации сенаторы высказались за принятие законопроекта о поправках в избирательное законодательство РФ. В частности, за возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Данный документ предполагает введение понятия "дистанционное электронное голосование" в закон. То есть голосование без использования бумажного бюллетеня, но с применением специального программного обеспечения. Также в документе устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте или дистанционным электронным голосованием. Например, с использованием портала "Госуслуги".

Также в законе предусмотрена возможность сбора подписей избирателей, которые необходимы для регистрации кандидата или назначения референдума, через единый портал государственных и муниципальных услуг. Однако количество подписей, собранных онлайн, не может превышать половину от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.