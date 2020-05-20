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Количество заразившихся CoViD-19 во всём мире достигло пяти миллионов

В настоящее время находится на лечении 2,7 миллиона человек.

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Фото © ТАСС / Щербак Александр

Количество заразившихся CoViD-19 во всём мире перешагнуло за пять миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Worldometers.info, где публикуется общая информация о распространении коронавируса.

В ближайшие дни отметку в два миллиона пройдёт количество вылечившихся от болезни. Пока это число составляет 1,97 миллиона человек. Погибло же за всё время эпидемии в мире свыше 325 тысяч пациентов.

По сводным данным портала, в настоящее время на планете болеет 2,7 миллиона человек. Из них всего 2% переносят болезнь в тяжёлой форме. У остальных CoViD-19 протекает в лёгкой форме или же вовсе без симптомов.

В России же общее число заражённых сегодня перешло за 300 тысяч человек. При этом, в отличие от других стран, уровень смертности от коронавируса находится на низком уровне. Специалисты связывают этот феномен в том числе с популяционным иммунитетом. Кроме того, впервые за всё время пандемии в стране суточный прирост выздоровевших превысил число новых случаев заражения.

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