Количество заразившихся CoViD-19 во всём мире достигло пяти миллионов

Количество заразившихся CoViD-19 во всём мире перешагнуло за пять миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Worldometers.info, где публикуется общая информация о распространении коронавируса.

В ближайшие дни отметку в два миллиона пройдёт количество вылечившихся от болезни. Пока это число составляет 1,97 миллиона человек. Погибло же за всё время эпидемии в мире свыше 325 тысяч пациентов.

По сводным данным портала, в настоящее время на планете болеет 2,7 миллиона человек. Из них всего 2% переносят болезнь в тяжёлой форме. У остальных CoViD-19 протекает в лёгкой форме или же вовсе без симптомов.