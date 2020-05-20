АвтоВАЗ выпустит 17 новых моделей до 2026 года

Директор программы Lada B/C Алексей Лихачёв в интервью Тольяттинскому университету рассказал, что в ближайшие два года АвтоВАЗ выпустит в продажу пять новых моделей и проведёт рестайлинг у двух моделей. Главными фигурантами процесса станут Lada Niva, Vesta и Largus, а в числе новых моделей может появиться преемник легендарной "Нивы" Lada 4x4.

Следующий этап развития завода — период с 2023 по 2026 год. За эти три года стоит ждать пять новых моделей, среди которых может оказаться и первый семиместный кроссовер повышенной проходимости, и пять уже знакомых, но обновлённых автомобилей Lada. Также завод планирует постепенное обновление линейки автомобилей, улучшение комфорта и дизайна интерьера, внедрение собственной мультимедиа Lada Connect в максимальное количество моделей. Кроме того, у завода наконец-то должны появиться собственный полноценный "автомат" и новые биотопливные модели.