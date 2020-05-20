Совфед одобрил закон о запрете осуждённым по статьям средней тяжести избираться

Совет Федерации принял закон о запрете баллотироваться на любые выборные должности для лиц, осуждённых за ряд преступлений средней тяжести. Всего в перечень вошло 55 пунктов, в том числе связанных с мошенничеством и растратой.

Согласно документу, запрет участвовать в выборах на любые должности распространяется на граждан, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за определённые преступления средней тяжести, а также до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Аналогичный запрет был установлен ранее в отношении тех, кто был судим по тяжким и особо тяжким статьям.