Зеленский заявил, что ему не хватит одного президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему не хватит одного срока на выполнение своих предвыборных обещаний. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы. На ней он подводит промежуточные итоги первого года своего президентства.

— Честно? Одной (каденции. — Прим. ред.) не хватит, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

К слову о предвыборных обещаниях. Ещё во время избирательной кампании Зеленский неоднократно подчёркивал, что избирается только на один срок, чтобы стать своего рода мостиком между старой и новой властью. Однако с течением времени его риторика изменилась. Уже в сентябре 2019-го политик и шоумен впервые заговорил о том, что у него очень мало времени, а изменения в стране происходят не так быстро, как ему бы хотелось.

Ранее в ходе той же пресс-конференции Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что поддержит любой формат переговоров, который может приблизить к концу войны на востоке страны.