НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Народные республики Донбасса привели свои войска в режим полной боевой готовности

Украинские власти созывают срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в регионе.

746
Post cover

Фото © ТАСС / Михаил Соколов

Вооружённые силы Луганской и Донецкой народных республик приведены в режим полной боевой готовности. Как сообщили главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник, это стало ответом на действия украинской стороны, не прекращающей обстрелы, в результате которых ранения получают мирные жители, разрушается инфраструктура. Также отмечается, что власти республик оставляют за собой право на ответное применение силы, если обстрелы не прекратятся.

На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских карателей, — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Как отметили в ДНР, накануне в результате очередного обстрела со стороны украинских военных ранения получила мирная жительница посёлка Еленовка.

В ответ на эти сообщения украинская сторона в срочном порядке созывает внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма (представитель Киева в контактной группе по Донбассу. — Прим. Лайфа), из-за заявления господина… Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы, — сказал Зеленский, добавив, что попросил Кучму передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову.

Ранее Лайф сообщал, что в бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе.

Выбор редакции

Loading...