Народные республики Донбасса привели свои войска в режим полной боевой готовности

Вооружённые силы Луганской и Донецкой народных республик приведены в режим полной боевой готовности. Как сообщили главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник, это стало ответом на действия украинской стороны, не прекращающей обстрелы, в результате которых ранения получают мирные жители, разрушается инфраструктура. Также отмечается, что власти республик оставляют за собой право на ответное применение силы, если обстрелы не прекратятся.

— На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности и готовы к выполнению любых задач для защиты мирного населения нашей страны от преступных действий украинских карателей, — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Как отметили в ДНР, накануне в результате очередного обстрела со стороны украинских военных ранения получила мирная жительница посёлка Еленовка.

В ответ на эти сообщения украинская сторона в срочном порядке созывает внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма (представитель Киева в контактной группе по Донбассу. — Прим. Лайфа), из-за заявления господина… Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы, — сказал Зеленский, добавив, что попросил Кучму передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову.