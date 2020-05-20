Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным и о готовности к ним.

— Несмотря на то что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не исключая Минск (минские договорённости. — Прим. Лайфа). Есть такие слова, которые ты можешь понять, только когда ты один на один. И есть ответы, которые ты можешь и хочешь услышать только один на один, — отметил Зеленский в ходе пресс-конференции, посвящённой его году у власти.

При этом он заявил, что Киев будет бороться за минские договорённости, потому что "с ними связаны санкции против РФ". Кроме того, Зеленский дал себе ещё несколько месяцев, чтобы "всё же найти дипломатический выход" из ситуации в Донбассе, отметив, что у него есть "и план B, и план С", но он не хочет их задействовать.