"Мы должны с ними говорить!" Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате, чтобы ускорить окончание конфликта в Донбассе. По его мнению, от предыдущих переговоров в рамках нормандского и минского форматов есть результат, о чём свидетельствуют обмены пленными.

Украинский лидер заявил, что за последнее время у него не было никаких контактов с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас каждая страна занимается решением связанных с коронавирусом проблем, поэтому переговоры на другие темы приостановлены, объяснил он.

— Мы должны с ними говорить, должны договариваться! Я ещё раз говорю: минский формат — приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату, мне всё равно. Нам нужен результат, — сказал Зеленский на большой пресс-конференции по итогам года президентства.