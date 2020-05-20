"Мы должны с ними говорить!" Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией

Видео © Facebook / Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате, чтобы ускорить окончание конфликта в Донбассе. По его мнению, от предыдущих переговоров в рамках нормандского и минского форматов есть результат, о чём свидетельствуют обмены пленными.
Украинский лидер заявил, что за последнее время у него не было никаких контактов с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас каждая страна занимается решением связанных с коронавирусом проблем, поэтому переговоры на другие темы приостановлены, объяснил он.
— Мы должны с ними говорить, должны договариваться! Я ещё раз говорю: минский формат — приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату, мне всё равно. Нам нужен результат, — сказал Зеленский на большой пресс-конференции по итогам года президентства.
Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась на полях "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года. Президенты тогда пожали друг другу руки, а впоследствии коротко переговорили тет-а-тет. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о несовпадении позиций двух лидеров.