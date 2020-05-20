Зеленский — о записи разговора Порошенко и Байдена: Их ждёт много приключений и приговоров

Реагировать на скандал с предполагаемыми записями разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена должна прокуратура, но это подпадает под статью о госизмене. Об этом заявил действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский.

— Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что генпрокурор ещё вчера зарегистрировала уголовное производство... Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена, — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам года президентства.

Что касается наказания для Порошенко, украинский лидер выразил уверенность, что "всё это ещё впереди". По мнению Зеленского, его предшественник с сообщниками так руководили страной, что их ждёт "очень много разных приключений и разных приговоров".