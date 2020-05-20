Найденные в челябинском лесу правительственные иномарки передадут медикам

Часть иномарок представительского класса, обнаруженных местными жителями в лесной зоне Челябинска, будут переданы медицинским и социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса в регионе. Об этом агентству Ura.ru сообщили в Администрации Челябинской области. Те автомобили, что останутся на балансе у правительства, заменят нынешний автопарк, ресурс которого подходит к концу.

— Губернатором Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам. Это в дополнение к ранее выделенному автопарку. Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства, — рассказали в пресс-службе администрации региона.