Понесёт наказание. Водитель из Великого Новгорода рассказал, почему раздавил утят

Водитель, наехавший на утиный выводок в Великом Новгороде, заверил, что не заметил животных на дороге. Об этом Лайфу рассказали в местном управлении ГИБДД. Мужчина вину признал и теперь должен будет возместить государству ущерб.

По данным Лайфа, мужчина отвлёкся на телефон во время езды, именно поэтому не увидел переходивших через дорогу уток. Позже, когда ему сообщили о произошедшем, он вернулся на место ДТП, где инцидент задокументировали сотрудники дорожной инспекции. По предварительным данным, в результате наезда внедорожника погибло четыре утёнка. За каждого из них государству водитель должен будет заплатить 600 рублей. Помимо этого, нарушителя также ждёт штраф за оставление места ДТП.