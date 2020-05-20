Понесёт наказание. Водитель из Великого Новгорода рассказал, почему раздавил утят

Водитель, наехавший на утиный выводок в Великом Новгороде, заверил, что не заметил животных на дороге. Об этом Лайфу рассказали в местном управлении ГИБДД. Мужчина вину признал и теперь должен будет возместить государству ущерб.
По данным Лайфа, мужчина отвлёкся на телефон во время езды, именно поэтому не увидел переходивших через дорогу уток. Позже, когда ему сообщили о произошедшем, он вернулся на место ДТП, где инцидент задокументировали сотрудники дорожной инспекции. По предварительным данным, в результате наезда внедорожника погибло четыре утёнка. За каждого из них государству водитель должен будет заплатить 600 рублей. Помимо этого, нарушителя также ждёт штраф за оставление места ДТП.
Как уже ранее сообщал Лайф, зоозащитники потребовали возбудить уголовное дело в отношении невнимательного водителя.