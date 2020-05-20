Водитель внедорожника раздавил утку с утятами на дороге в Новгороде — видео

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Жители Великого Новгорода снимали на видео переход утки с выводком утят через дорогу на улице Державина. Однако умилительная картина закончилась трагически. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser нажал на газ, ускорился и наехал на птиц, в результате чего погибла мама-утка и половина утят.
По данным местных СМИ, очевидцы происшествия обратились в ГИБДД по данному факту. Информация о наезде на птиц была официально зарегистрирована в книге учёта сообщений о происшествиях. Позднее инспекторы оформили дорожно-транспортное происшествие. С учётом общественного резонанса в полиции пообещали опубликовать информацию о привлечении водителя к ответственности после принятия процессуального решения.
Местные зоозащитники уверены, что водитель намеренно задавил птиц, а значит, должен быть привлечён к уголовной ответственности. По сообщениям пользователей соцсетей, внедорожник принадлежит местному предпринимателю Ивану М.
Ранее Лайф публиковал видео из Москвы, где сотрудники Росгвардии перекрыли оживлённую магистраль, чтобы утиное семейство смогло безопасно перейти дорогу.