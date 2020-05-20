Водитель внедорожника раздавил утку с утятами на дороге в Новгороде — видео

Жители Великого Новгорода снимали на видео переход утки с выводком утят через дорогу на улице Державина. Однако умилительная картина закончилась трагически. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser нажал на газ, ускорился и наехал на птиц, в результате чего погибла мама-утка и половина утят.

По данным местных СМИ, очевидцы происшествия обратились в ГИБДД по данному факту. Информация о наезде на птиц была официально зарегистрирована в книге учёта сообщений о происшествиях. Позднее инспекторы оформили дорожно-транспортное происшествие. С учётом общественного резонанса в полиции пообещали опубликовать информацию о привлечении водителя к ответственности после принятия процессуального решения.

Местные зоозащитники уверены, что водитель намеренно задавил птиц, а значит, должен быть привлечён к уголовной ответственности. По сообщениям пользователей соцсетей, внедорожник принадлежит местному предпринимателю Ивану М.