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В партии Порошенко назвали запись его разговора с Байденом провокацией со стороны России

После утечки аудиофайлов в Сеть на бывшего лидера страны завели дело о госизмене.

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Фото © Facebook / Петро Порошенко

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали обнародованную накануне запись его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, назвав её провокацией со стороны России. Об этом сообщает украинский "Пятый канал".

Представители партии заверили, что запись не имеет ничего общего с реальностью, а её публикация якобы направлена на дискредитацию Украины и подрыв авторитета её бывшего президента. Кроме того, в "Европейской солидарности" считают, что обнародованием этого разговора Россия пытается подорвать поддержку Украины со стороны властей Соединённых Штатов.

Напомним, запись накануне опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. На ней слышны голоса, похожие на представителей американских властей и экс-лидера Украины, которые обсуждают перестановки в руководстве страны за вознаграждение со стороны США.

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