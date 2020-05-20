В партии Порошенко назвали запись его разговора с Байденом провокацией со стороны России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали обнародованную накануне запись его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, назвав её провокацией со стороны России. Об этом сообщает украинский "Пятый канал".

Представители партии заверили, что запись не имеет ничего общего с реальностью, а её публикация якобы направлена на дискредитацию Украины и подрыв авторитета её бывшего президента. Кроме того, в "Европейской солидарности" считают, что обнародованием этого разговора Россия пытается подорвать поддержку Украины со стороны властей Соединённых Штатов.