Росгвардейцы перекрыли оживлённую магистраль, позволив утиному семейству перейти дорогу — видео

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В Москве сотрудники Росгвардии помогли утиному выводку перейти дорогу. Любопытный инцидент произошёл на оживлённом Ленинском проспекте, который на полминуты был полностью перекрыт. Видео "переправы" птиц очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе главка Росгвардии по Москве, сотрудники ведомства осуществляли патрулирование, когда заметили семейство уток. Пернатые не могли перейти на противоположную сторону дороги. Наряд быстро сориентировался и благодаря спецсигналам служебной машины и помощи прохожих утка, селезень и тринадцать утят благополучно добрались до цели.

А ранее в другом районе столицы сотрудник Росгвардии отозвался на помощь прохожей и достал из канализационного люка провалившегося туда пса.