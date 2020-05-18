Золото подорожало до восьмилетнего максимума

Цена на золото достигла максимальной за восемь лет отметки. Пиковая стоимость в ходе торгов составляла 1775 долларов за тройскую унцию (31,10 грамма), сообщает Bloomberg.

В среднем стоимость драгоценного металла подскочила на 1,2% до 1764,73 доллара, но к вечеру опустилась до 1737 долларов. Также на 8% подорожал палладий, на 3% — платина, на 4% — серебро.

Эксперты связывают рост котировок с негативными прогнозами о сроках завершения пандемии коронавируса. Кроме того, Федеральная резервная система США заявила о том, что экономика испытывает значительный спад и восстановится не раньше 2021 года.

После достижения пиковой стоимости цена на золото пошла на спад. Старший аналитик Kitco.com Джим Вайкофф пояснил MarketWatch, что это связано с заявлением биотехнологической компании Modrna.Inc о разработке эффективной вакцины от CoViD-19.