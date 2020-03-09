Цена на золото достигла максимума за восемь лет

После резкого падения цен на нефть на фондовых рынках стоимость золота, наоборот, начала расти и обновила максимум последних восьми лет. Как сообщает Reuters, цена унции драгоценного металла уже составляет около 1700 долларов.

Отмечается, что рост стоимости золота обусловлен тем, что инвесторы ищут "убежища", пока на рынках стресс из-за влияния коронавируса на мировую экономику. Также стрессовым фактором является и спад на нефтяном мировом рынке.

Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4% — до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года.

Как писал Лайф, экономист Института международных финансов США Робин Брукс назвал три главные причины обвала котировок на фондовых биржах.