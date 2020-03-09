Экономист назвал три главные причины обвала котировок на фондовых биржах

Главный экономист Института международных финансов США Робин Брукс рассказал о причинах сильного падения котировок на фондовых биржах. По его мнению, на это есть объективные причины. Во-первых, распространение коронавирусной инфекции и формирование негативного шокового спроса, во-вторых, неопределённость рынков, и, в-третьих, разногласия стран ОПЕК по объёмам добычи нефти. Об этом экономист написал на своей странице в Twitter .

Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4% — до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года. А аналитики банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стоимость чёрного золота может упасть и до 20 долларов за баррель.