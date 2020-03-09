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Экономист назвал три главные причины обвала котировок на фондовых биржах

По словам специалиста, также наблюдаются "признаки сильного стресса на мировых валютных рынках".

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Фото © Pixabay

Главный экономист Института международных финансов США Робин Брукс рассказал о причинах сильного падения котировок на фондовых биржах. По его мнению, на это есть объективные причины. Во-первых, распространение коронавирусной инфекции и формирование негативного шокового спроса, во-вторых, неопределённость рынков, и, в-третьих, разногласия стран ОПЕК по объёмам добычи нефти. Об этом экономист написал на своей странице в Twitter.

В результате стоимость фьючерса (на нефть) на S&P 500 (индекс 500 самых крупных компаний на рынке США. — Прим. Лайфа) снизится на 5%, — написал Брукс.

Разногласия стран ОПЕК экономист выделил как самый главный дестабилизирующий фактор.

Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4% — до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. По данным агентства Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года. А аналитики банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стоимость чёрного золота может упасть и до 20 долларов за баррель.

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