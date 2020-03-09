Bloomberg: Падение стоимости нефти Brent оказалось сильнейшим за 29 лет

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились до таких низких отметок впервые с 1991 года, когда шла война в Персидском заливе, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что катастрофический коллапс затронет всех в энергетической отрасли — от крупных игроков, таких как Exxon Mobil Corp., до мелких сланцевых бурильщиков в Западном Техасе. Это ударит по бюджетам нефтезависимых стран от Ирака до Нигерии и может также изменить мировую политику, разрушив влияние таких нефтяных гигантов, как Саудовская Аравия.

Ранее аналитики банка Goldman Sachs Group Inc. предупредили, что цена на нефть может снизиться до 20 долларов за баррель.

Напомним, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. В свою очередь, падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.