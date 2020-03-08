Стоимость нефти марки Brent обрушилась на 33%

В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз цена нефти находилась ниже уровня в 34 доллара более четырёх лет назад — в феврале 2016 года. К 01:23 по московскому времени Brent торговалась по 35,23 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в апреле упала на 27,1%, до 32,48 доллара за баррель.

Подобное падение вызвано неудачными переговорами стран ОПЕК+, представители которых не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что министры стран ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На сокращениях настаивала Саудовская Аравия. Из-за того что сделка между Россией и ОПЕК сорвалась, стало известно, что добыча нефти Саудовской Аравией будет увеличена в апреле до десяти миллионов баррелей в сутки.

Текущие договорённости между сторонами о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года действуют до 31 марта. На переговорах Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться впервые за три года.