В "Роснефти" назвали мазохизмом для России соглашение ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, так как оно предполагает частичное замещение на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской. Таким образом, соглашение не влияет на рынок — объём предложения из-за него не меняется. Такое заявление сделал пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

— С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешёвую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Он отметил, что то предложение, которое было сделано РФ, не было партнёрским. Объёмы российской нефти замещаются объёмами конкурентов, а это "мазохизм".

Напомним, двумя днями ранее Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса.

Ранее Лайф сообщал, что министры стран ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На сокращениях настаивала Саудовская Аравия. Из-за того что сделка между Россией и ОПЕК сорвалась, стало известно, что добыча нефти Саудовской Аравией будет увеличена в апреле до десяти миллионов баррелей в сутки.

Текущие договорённости между сторонами о сокращении добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года действуют до 31 марта. На переговорах Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться впервые за три года. Из-за этого нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до 46 долларов за баррель впервые с 2017 года.